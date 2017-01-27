بالفيديو _ نهر يبتلع فندقا في البيرو

أظهرت صور تلفزيونية، نشرت حديثا، لقطات مذهلة لفندق قديم وهو ينهار بشكل كامل، ليسقط وسط نهر جارف، شرقي بيرو.

وتداعى الفندق في مقاطعة أنغراريس، التي تشهد أمطارا غزيرة لم يتوقف هطولها، يوم الخميس، لعشر ساعات متوالية.

ولم يسفر انهيار الفندق في نهر سيركا عن وقوع أي ضحايا، بالنظر إلى إخلاء النزلاء، بعد تحذير هيئة الأرصاد في البلاد، من أمطار غزيرة.

وألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بمبان أخرى ومشاريع سياحية قيد الإنشاء في البلدة، كما تسببت بقطع عدد من الطرق.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد وعلم المياه ببيرو، قد نبهت إلى أن الأمطار ستواصل هطولها بوسط البلاد وجنوبها، حتى أبريل المقبل.

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المصدر : وكالات