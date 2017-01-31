بالفيديو – “Bitesnap” اختصر المهمة الصعبة!

هناك العشرات من التطبيقات التي تتابع صحة ولياقة المستخدم، والأهم من ذلك إمكانية ربط هذه التطبيقات مع الساعات الذكيّة وبالتالي تكون التفاصيل المهمة بين يدي المستخدم، اليوم معنا أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال والذي يهتم أولًا وأخيرًا بالنظام الغذائي للمستخدم وهو تطبيق Bitesnap والمتاح حصرًا على نظام أندرويد، بدوره التطبيق يأتي بفكرة جديدة وهي تفصيل النظام الغذائي الذي يتناوله المستخدم عبر تصويره.

فمثلًا يمكن للمستخدم تصوير طبق الطعام خاصته ليقوم التطبيق بذكر تفاصيل الصنف من سعرات غذائية إلى دهون إلى الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والحديد وعرضه نصائح صحيّة بناءًا على معلومات يُقدّمها مسبقًا المستخدم، حيث هناك من يريد إنقاص وزنه وهناك آخر من يريد رفع وزنه، كذلك عشرات التفاصيل الاخرى.

كما ويدعم تطبيق Bitesnap إستيراد صور من المعرض، على أن يتم سؤال المستخدم عدة أسئلة قبل إحصاء النتائج.

print

المصدر : وكالات