افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن “بدء الجلسة التشريعية للبحث في الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب”.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب وزعت جدول اعمال الجلسة التشريعية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، وجاء فيه:

1 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

2 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415: تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

3 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10078: طلب الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الاعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى.

4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1138: طلب المواقفة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين.

5 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2015: حماية الحيوانات والرفق بها.

6 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4072:استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي او في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية بصفة مدرس لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.

7 – اقتراح القانون الرامي الى انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل.

8 – اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

9 – اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند ثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

10 – اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة سندا للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

11 – اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

12 – اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.

13 – اقتراح القانون الرامي الى اقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى.

14 – اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية.

15 – اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء في الضابطة الجمركية.

16 – اقتراح القانون الرامي الى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح اوتوبيسات صغيرة BUS MINI وصفائح سيارات BUS MINI الى سفائح سيارات اوتوبيس عمومية.

17 – اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.

18 – اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

19 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم والمقدم من النواب الان عون، علي عمار، عبد اللطيف الزين، طوني ابو خاطر، اسطفان الدويهي، غسان مخيبر. خالد ضاهر، علي بزي، نديم الجميل، بتاريخ 4/6/2014.

20 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 قانون البلديات المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ 11/4/2016.

21 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون 269 تاريخ 22/4/2014 (قانون الضمان الاجتماعي) والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المترتبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 26/1/2017.

22 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام المقدم من النواب فادي الاعور، فادي الهبر، فادي كرم، فؤاد السعد، ناجي غاريوس، سمير الجسر، هنري حلو، واكرم شهيب بتاريخ 20/2/2017.

23 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2011 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) المقدم من النائب هادي حبيش بتاريخ 20/2/2017.

24 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 73(الدفوع الشكلية) في قانون اصول المحاكمات الجنائية رقم 328/2001 المقدم من النائب روبير غانم بتاريخ 20/2/2017.

25 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء الطوائف المعترف بها قانونا من بعض الضرائب والرسوم المقدم من النائبين روبير غانم وابراهيم كنعان بتاريخ 21/2/2017.

26 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استفادة الاشخاص الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في سنتي 2015/2016 من احكام القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المقدم من النائب قاسم هاشم بتاريخ 29/6/2017.

27 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني المقدم من النواب:الوليد سكرية -ادغار معلوف – فادي الهبر – عباس هاشم – مروان فارس وعلاء الدين ترو بتاريخ 5/7/2017.

28 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة نص الى الفقرة (4) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المقدم من النائب قاسم هاشم بتاريخ 12/7/2017.

29 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 86 من قانون الرسوم القضائية بحيث يصار الى اضافة فقرة ثانية اليها، المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 12/7/2017.

30 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 12 من المرسوم رقم 47/83 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة المقدم من النواب الوليد سكرية – قاسم هاشم – اميل رحمة – مروان فارس- علاء الدين ترو وانطوان سعد بتاريخ 12/7/2017.

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المصدر : NBN