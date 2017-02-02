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بدء مهرجان شهر التسوق في برج البراجنة

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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بدء مهرجان شهر التسوق في برج البراجنة

اعلنت بلدية برج البراجنة عن اطلاق مهرجان شهر التسوق في المدينة ابتداء من اول شباط ويمتد الى 28 منه.
ولهذه الغاية، يجري رئيس البلدية عاطف منصور ولجنة تجارالبرج اتصالات مع كل تجارها “لانجاح المهرجان الذي سيشمل معظم الشوارع والاحياء”، وقال: “ان هذا النشاط يقام للمرة الاولى في المدينة بهدف انعاش الحركة الاقتصادية وزيادة النمو فيها لتفعيل العمل التجاري والنهوض بها الى ارقى المستويات في الاعمال التجارية وتعزيز اقتصادها أسوة بالمناطق الاخرى”، مشيرا الى ان “عدد المحال التجارية في البرج يتجاوز الـ500”.
ولفت الى ان “المهرجان سيتخلله سحب تومبولا على سيارة وعلى جوائز عديدة قدمتها المحال المشاركة في المهرجان”.

وأوضح ان “المهرحان سيفتتح بعد غد السبت الساعة الواحدة ظهراً، وانه سيقوم بجولة على المشاركين لحضهم على إنجاح المهرجان”.

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المصدر : NBN

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