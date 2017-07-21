بدأت عملية جرود عرسال وهذه التفاصيل الاولية ..

اعلن الاعلام الحربي المركزي عن بدء العملية العسكرية لتطهير عرسال والقلمون من الارهابيين، لافتا الى ان الهجوم انطلق من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الاول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع النصرة في جردها في القلمون الغربي والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (مسيطر عليه منذ 2015) باتجاه مرتفعات وتحصينات ارهابيي جبهة النصرة شمال وشرق جرد عرسال.

وافادت مصادر صحفية في البقاع عن تقدم المقاومة في جرود عرسال، يقابله تقدم للقوات السورية في القلمون بإتجاه الفليطة مترافق مع قصف للطيران، ولفت الى ان الطيران الحربي السوري شن أكثر من 30 غارة على وادي العويني في جرود عرسال حيث مراكز جبهة النصرة الإرهابية، عقب ذلك قامت المقاومة بالتقدم في محيط وادي العويني كما تقدمت بإتجاه وادي الزعرور جنوبي عرسال.

كما استهدفت المقاومة بالقصف المدفعي و الصاروخي تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات ومواقع “جبهة النصرة” في “ضهر الهوى” وموقع “القنزح” ومرتفعات “عقاب” ووادي “الخيل” و”شعبة النحلة” في جرود عرسال اللبنانية.

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المصدر : وكالات