برشلونة يتمنى لو تعاقد مع مودريتش بدلاً من ريال مدريد

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة الإسباني نتائج استطلاع مثير شارك فيه أكثر من 300 عضو من النادي يوضح رغبتهم الشديدة في التعاقد مع لوكا مودريتش نجم خط وسط الغريم ريال مدريد.

الصحيفة سألت الأعضاء عن رأيهم في اللاعب الذي ينقص برشلونة والقادر على رفع مستوى الفريق بشكل فعلي، حيث جاءت النتائج صادمة كون 53% من الأصوات صبت في خانة لوكا مودريتش.

ويقدم مودريتش أداء مميز في ريال مدريد حيث يعتبر ضابط إيقاع الفريق واللاعب الذي يخلق التوازن بين الدفاع والهجوم، كما أنه رئة الفريق ومهندسه على أرض الملعب.

وحل هيكتور بيليرين ظهير آرسنال في المركز الثاني خلف مودريتش، ثم ديفيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وفي سياق متصل توقع 84% من الأعضاء تتويج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني رغم تقدم ريال مدريد عليه في سلم الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما توقع 54% أن يتوج البرسا بثلاثية جديدة من الألقاب.

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المصدر : وكالات