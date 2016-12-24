برشلونة يحسم أولى صفقاته للموسم المقبل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة حسم أولى صفقاته للموسم المقبل، عندما توصل لاتفاق سري مع جواو كانسيلو، ظهير أيمن فالنسيا، للانتقال إلى قلعة “كامب نو” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من ثغرة الظهير الأيمن، في ظل عدم اقتناع لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، بأليكس فيدال، لاعب الفريق.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية،السبت، أن برشلونة اتفق مع اللاعب صاحب الـ22 عاما بشكل سري خلال الأسابيع الماضية على ارتداء قميص الفريق الموسم المقبل، بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة اتخذ هذه الخطوة مبكرا في ظل العروض التي تلقاها كانسيلو من أندية أخرى في أوروبا مثل تشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني.

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المصدر : كوورة