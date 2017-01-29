  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

برشلونة يخفق في خطف الصدارة مؤقتاً بتعادله مع ريال بيتيس

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
اترك تعليقا
5 Views
برشلونة يخفق في خطف الصدارة مؤقتاً بتعادله مع ريال بيتيس

سقط برشلونة بفخ التعادل مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله على أرضية ملعب بينتو فيامارين في إطار الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

برشلونة قدم أداء سلبي وغير مقنع خلال المباراة خصوصاً في الشوط الأول، حيث كان ريال بيتيس الأخطر طوال اللقاء والأكثر محاولة على المرمى، فيما اكتفى البرسا ببعض المحاولات التي لم تثمر عن هدف.

افتتح بيتيس باب التسجيل في الدقيقة 75 من عمر اللقاء عن طريق أليكس أليجريا بعد أن تابع تمريرة زميله داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

هدف بيتيس استفز برشلونة الذي انتفض مباشرة وسجل هدفاً صحيحاً لكن الحكم لم يحتسبه بسبب إخراج مدافع الفريق الأندلسي الكرة من حلق المرمى رغم تجاوزها الخط بكامل استدارتها.

استمرت محاولات برشلونة المستميتة والتي استغلها لويس سواريز لتسجيل هدف التعادل بعد تمريرة مثالية من ليونيل ميسي في الدقيقة 90.

وأخفق بذلك برشلونة في القفز للصدارة ولو مؤقتاً مكتفياً برفع رصيده إلى 42 نقطة والتقدم إلى المركز الثاني، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class