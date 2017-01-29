برشلونة يخفق في خطف الصدارة مؤقتاً بتعادله مع ريال بيتيس

سقط برشلونة بفخ التعادل مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله على أرضية ملعب بينتو فيامارين في إطار الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

برشلونة قدم أداء سلبي وغير مقنع خلال المباراة خصوصاً في الشوط الأول، حيث كان ريال بيتيس الأخطر طوال اللقاء والأكثر محاولة على المرمى، فيما اكتفى البرسا ببعض المحاولات التي لم تثمر عن هدف.

افتتح بيتيس باب التسجيل في الدقيقة 75 من عمر اللقاء عن طريق أليكس أليجريا بعد أن تابع تمريرة زميله داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

هدف بيتيس استفز برشلونة الذي انتفض مباشرة وسجل هدفاً صحيحاً لكن الحكم لم يحتسبه بسبب إخراج مدافع الفريق الأندلسي الكرة من حلق المرمى رغم تجاوزها الخط بكامل استدارتها.

استمرت محاولات برشلونة المستميتة والتي استغلها لويس سواريز لتسجيل هدف التعادل بعد تمريرة مثالية من ليونيل ميسي في الدقيقة 90.

وأخفق بذلك برشلونة في القفز للصدارة ولو مؤقتاً مكتفياً برفع رصيده إلى 42 نقطة والتقدم إلى المركز الثاني، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر.

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المصدر : NBN