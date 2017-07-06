برشلونة يرفض عرض مانشستر سيتي من أجل “الجوكر”

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية رفض برشلونة عرض من مانشستر سيتي للتعاقد مع سيرجي روبيرتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى جوزيب غوارديولا المدير الفني للسيتزنز اهتمامه بالتعاقد مع روبيرتو وأوصى إدارة النادي الدخول في مفاوضات مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر سيتي تقدم بعرض بقيمة 35 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن روبيرتو هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن برشلونة رفض هذا العرض وأظهر تمسكه باللاعب المتوقع عودته لمركزه الطبيعي في خط الوسط الموسم المقبل كون النادي يخطط للتعاقد مع ظهير أيمن جديد.

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المصدر : NBN