برشلونة يستعرض ويتخطى إشبيلية بثلاثية نظيفة

حقق فريق برشلونة فوز كبير على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعته بإشبيلية لحساب الجولة رقم 30 من منافسات الدوري الإسباني.

أصحاب الأرض بدأوا بالضغط منذ الدقائق الأولى من المباراة حيث كاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعدما سدد كرة قوية منعتها العارضة من دخول الشباك.

في الدقيقة 25 قام ميسي بعمل رائع من الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية تجاه لويس سواريز الذي قام بالاشتراك مع المدافع ويسدد الكرة بشكل فني رائع مسجلاً الهدف الأول.

بعدها بثلاث دقائق قاد أندريس إنيستا هجمة مرتدة سريعة ليمررها لنيمار الذي بدوره حولها إلى سواريز وقام الأخير بلعبها مباشرة إلى ميسي الذي أسكنها الشباك بكل سهولة بقدمه اليمنى.

استمر الضغط الكتالوني بشكل كبير ليستغل ميسي خطأ من دفاعات إشبيلية داخل منطقة الجزاء ويطلق قذيفة بقدمه اليسرى في مرمى سيرجيو ريكو الذي لم يتمكن من التصدي لها.

بهذا الفوز يرفع البارسا رصيده من النقاط إلى 69 نقطة في صدار ة جدول الترتيب في حين جاء الفريق الأندلسي في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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المصدر : NBN