برشلونة يقترب من حسم صفقة ديمبيلي

ذكرت تقارير صحفية مختلفة اليوم الخميس أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق شخصي مع مهاجم بروسيا دورتموند الشاب عثمان ديمبلي.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، صاحب (20 عاما)، وافق على التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة.

فيما صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، كشفت عن العرض الذي يحضره برشلونة لإقناع بروسيا دورتموند بالتخلي عن اللاعب، حيث يريدون مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو، في حين عرض برشلونة سيكون 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات.

ويذكر أن النادي الألماني وقع مع ديمبلي في الصيف الماضي من رين الفرنسي، مقابل 12 مليون يورو فقط.

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المصدر : NBN