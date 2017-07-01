برشلونة يقرر استعادة ديلوفو من إيفرتون

قرر فريق برشلونة استعادة الجناح الإسباني جيرار ديلوفو إلى صفوفه، بعد أن أمضى آخر ثلاثة مواسم وهو يلعب ضمن صفوف إيفرتون وإشبيلية وميلانو.

وأعلن برشلونة على موقعه في الإنترنت: “في الأيام المقبلة سيتم الاتفاق على البنود مع إيفرتون واللاعب. سيمتد عقد ديلوفو حتى 30 يونيو 2019”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن قيمة الصفقة تبلغ 12 مليون يورو (13.71 مليون دولار) لضم اللاعب الإسباني الذي كان معارا لإيفرتون موسم 2013-2014، قبل أن ينضم إليه ثانية في 2015، مقابل 4.3 مليون جنيه إسترليني.

وأمضى اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، والذي تخرج من أكاديمية لاماسيا للناشئين التابعة لبرشلونة، النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لميلانو، عقب معاناته للحفاظ على مكان له ضمن الفريق الأول لإيفرتون.

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المصدر : وكالات