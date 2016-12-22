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برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويبلغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويبلغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز كبير بسبعة أهداف مقابل لاشيء إيركوليس في مباراة الإياب التي لعبت على ملعب الكامب نو لحساب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

الهدف الأول في المباراة جاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عبر الظهير الأيسر لوكاس دين وبعدها بثمان دقائق ضاعف لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش النتيجة ركلة جزاء.
في الشوط الثاني أمطر البارسا شباك ضيفه حيث سجل رافينيا ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة 50 ليأتي أردا توران بعدها بخمس دقائق ويحرز الهدف الرابع.

الدقيقة 73 حملت معها أول أهداف باكو ألكاثير الرسمية مع البلوجرانا والخامس في هذه المباراة ، في حين تمكن توران من تسجيل الهدف السادس والسابع في الدقائق 86 و 89 على التوالي.

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المصدر : NBN

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