برشلونة ينتظر عودة سلاح هام قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إمكانية لحاق البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب فريق برشلونة، بلقاء الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الليجا، الشهر الجاري.

وتعرض رافينيا لإصابة خلال مواجهة غرناطة الأحد الماضي، وخرج من أرض الملعب في الدقيقة 17 حيث لم يستطع إكمال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (4-1).

وأعلن النادي الكتالوني، إصابة ألكانتارا في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وغيابه لفترة تتراوح بين 15 و20 يومًا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن من الممكن لحاق ألكانتارا بمواجهة ريال مدريد في معقل الأخير “سانتياجو بيرنابيو”، يوم 23 نيسان الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ ألكانتارا العلاج اليوم الأربعاء، بعدما تم استبعاد إجراء عملية جراحية له، وسيكون برفقة أخصائي العلاج الطبيعي لبدء الجلسات بشكل سريع.

ومن المؤكد غياب ألكانتارا عن صفوف البلوجرانا، خلال مواجهة يوفنتوس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها 11 نيسان الحالي، على ملعب “يوفنتوس أرينا”.