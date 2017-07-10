برلين تبدأ سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية

باشرت ألمانيا سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية التركية إلى قاعدة الأزرق الجوية قرب مدينة الزرقاء الأردنية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن طائرة التزويد بالوقود التي تشارك بها في الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي تم نقلها من قاعدة إنجرليك التركية إلى قاعدة الأزرق الأردنية. وأشار إلى أن طائرة أخرى نقلت على متنها طاقم طائرة التزويد بالوقود وقطع غيارها.

ومن المقرر أن تنتهي عملية إعادة تمركز القوات الألمانية من طائرات استطلاع وقوات تابعة لحلف الناتو من تركيا إلى الأردن بحلول نهاية تموز/ يوليو، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية.

يذكر أن البرلمان وافق على نقل القوات المتمركزة في إنجرليك في حزيران/ يونيو الماضي وإعادة نشرها في الأردن، بسبب التوتر المتزايد بين برلين وأنقرة.

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المصدر : وكالات