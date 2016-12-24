برنامج قد يحافظ على حاسوبك لمدة طويلة

قال فريق معتمد من شركة “مايكروسوفت” إنه قد توصل إلى الحل الأمثل الذي سيحافظ على حاسوبك من الاختراق ومن البرمجيات الخبيثة، لمدة طويلة.

ووفق ما ذكره موقع “ويب لايف أدفايس”، فإن الفريق طوّر برنامجا يعمل على فحص حاسوبك، ويكتشف إذا كانت به فيروسات أو ملفات زائدة، كما يقوم بإزالة الملفات المخفية التي تجعل جهازك بطيئا.

ويقول كريستيان غارسيا، أحد مطوري برنامج ” Scanguard “، إن الهدف من طرح هذا النظام البسيط هو تقديم “الرعاية المناسبة” لحواسيب عملائنا، بالإضافة إلى إطالة عمر حواسيبهم، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تغيير الجهاز كل سنة أو سنتين.

وتابع قائلا “الناس الذين جربوا البرنامج أعجبوا بخصائصه والطريقة التي يشتغل بها، لاسيما المدة الزمنية القصيرة التي يستغرق لإعداده فيها، وهي 5 دقائق كأقصى حد”.

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المصدر : سكاي نيوز