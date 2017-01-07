بروجردي من بيت الوسط: الامن المستتب في سوريا ينعكس ايجاباً على لبنان وايران

إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء، في “بيت الوسط”، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي، في حضور السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي والوفد المرافق.

بعد اللقاء، قال بروجردي: “أعلنا عن الاستعداد الدائم والثابت والراسخ لدى إيران، لاغتنام الظروف السياسية المشرقة والايجابية والبناءة، التي برزت في لبنان خلال هذه المرحلة، لنبني ونرتكز عليها من اجل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ونحن نعتقد ان هناك الكثير من الطاقات والامكانيات الكامنة الموجودة، سواء لدى إيران أو لبنان، بالإمكان ان نعتمد عليها من اجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية بشكل خاص”.

واضاف أن “الامن المستتب في سوريا ينعكس ايجابا على الامن والاستقرار في لبنان وايران ودول المنطقة”.

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المصدر : NBN