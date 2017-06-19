نشرت صحيفة “التايمز” مقالا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذكرت فيه ان بريطانيا تبدأ اليوم محادثاتها الرسمية مع الاتحاد الأوروبي.

واشارت الى أنه منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، دأب الدبلوماسيون على التحضير للمفاوضات فيما عكفت الإدارات على التحضير لتشريعات من أجل البرلمان، مشيرة الى إنه تبدأ هذا الأسبوع المساومات.

واوضحت ان “برنامج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يواجه بعض التأخير بسبب إمكانية طرح منافس آخر لحزب المحافظين وكذلك بسبب إخفاق رئيس الوزراء تيريزا ماي في الانتخابات البرلمانية”، لافتة الى أنه في حال استبدال رئيسة حزب المحافظين تيرزا ماي، فإن هذه المحادثات ستشهد مزيداً من التأخير.

واوضحت ان “موقف الحكومة البريطانية ليس نفسه منذ أسبوعين”، مضيفة أن الاستماع إلى المخاوف بشأن الاقتصاد وإجراء المراجعات ستؤخر من سير هذه المحادثات”.

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المصدر : وكالات