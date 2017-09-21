بريطانية تدخل موسوعة جينيس…

لم تكتفى سيدة بريطانية بحصد لقب أكثر امرأة إنجابًا فى العالم، بل واصلت الإنجاب من جديد رغبة فى المزيد من “العزوة”.

وصرح زوج “سو رادفورد” لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن سو وضعت طفلها الـ 20، والذى أطلقت عليه اسم “آرشى”، الاثنين الماضى، مؤكدًا أن لانية لهما لتنظيم النسل، واستخدام وسائل منع الحمل.

وتخليدًا للمناسبة السعيدة، التقطت الأسرة صورة للمولود الجديد بين ذراعى والدته، التى تجمع حولها ابنائها الـ 19، وزوجها روان ردافور، ومن جانبها أعربت والدة سو عن سعادتها بوصول حفيدها الجديد، متمنية لابنتها المزيد من الاطفال فى القريب العاجل.

والمفارقة أن سو وزوجها رزقا بـ 10 ابناء من البنين، ومثلهم من البنات.



print

المصدر : NBN