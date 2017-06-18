بريطانية تروي تجربتها في الموصل في ظل سيطرة داعش

أشارت صحيفة “ديلي تلغراف” في تقرير لجوسي انسور يلقي الضوء على قصة البريطانية اليسي كامبل التي طلب منها تنظيم “داعش” تعليم الإنجليزية لعناصره، إلا أنها رفضت.

ولفتت الكاتبة في مقابلة اجرتها مع اليسي كامبل البالغة من العمر 64 عاما الى ان الاخيرة قالت إنه عندما سيطر “داعش” على الموصل، شعرت بالخطر على حياتها أكثر من أي شخص آخر في المدينة، وكانت متأكدة من أنهم كانوا سيقتلونها فور علمهم بوجودها، إلا أنها طلبوا منها أن تعلمهم اللغة الإنجليزية”، مضيفة: “طلب مني أكثر من مرة إعلان الولاء لقائد التنظيم أبو بكر البغدادي، إلا أنني رفضت ذلك دوماً”.

وأوضحت كامبل لكاتبة التقرير “ربما بسبب عمري وكوني بريطانية، لقيت الاحترام من قبل داعش”، مضيفة: “ربما عاملني بصورة مختلفة لأنهم اعتقدوا بأنني من المهاجرين- أي كتلك النسوة اللواتي جئن إلى الموصل للعيش تحت حكم الدولة الإسلامية، ولم أكن منهن أبداً، وإلا لكنت قد أعطيت المزيد من الحرية”.

وشددت كامبل على ان “أمير التنظيم كان يزور المركز بصورة يومية ليتأكد أن الطلاب الإناث والذكور كانوا يأخذون دروسهم بصورة منفصلة”، مشيرة إلى أنه “طلب منها يوماً ما، إعطاء دروس باللغة الإنجليزية في المساء لنحو 20-30 مسؤولاً في التنظيم من أصحاب الرتب العليا”، مضيفة: “لم أرفض، لأنني لا استطيع ذلك، بل أقنعته بأنني مسنة وليس بمقدوري إعطاء دروس في المساء، فاقتنع “، موضحة أن “القيادات من العرب في التنظيم كانوا يتعاملون معي باحترام، أما أولئك القادمين من الشيشان، كانوا يقولون لي إني أتكلم لغة الكفرة”.

وأشارت إلى أنها “التقت زوجها العراقي – الكردي في غلاسغو في عام 1980 عندما كان يدرس لنيل شهادة الدكتوراه هناك وهي كانت تحضر لشهادة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية وتزوجته بعد 3 سنوات بعدما اعتنقت الاسلام، ثم انتقلت للعيش معه في الموصل”.

أما الكاتبة فأوضحت أن “اليسي أكدت سماع الكثير من عناصر التنظيم ينطقون باللهجة البريطانية، والتقت في أكثر من مناسبة بالصحافي البريطاني جون كانتيل، المسجون لدى التنظيم منذ 4 سنوات، ويظهر كل فترة في تسجيلات مصورة تدعم داعش”.

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المصدر : وكالات