بريطانيون يراهنون على أن رئاسة ترامب لن تكمل العام

بعد أقل من أسبوعين على تنصيبه ووسط غضب من سياسته بشأن الهجرة يراهن مئات البريطانيين على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يستمر سنة في منصبه.

وتشير أرقام من شركة لادبروكس للمراهنات إلى إحتمال بنسبة 4 إلى 1 لاستبدال ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 2017.

وقال ماثيو شاديك رئيس المراهنات السياسية في لادبروكس إن كثيرين يراهنون أيضا على أن ترامب سيواجه مساءلة في الكونغرس أو ربما يستقيل أثناء فترة رئاسته الأولى.

وسيعقد المشرعون البريطانيون مناقشة في العشرين من فبراير بشأن عريضة وقعها أكثر من 1.6 مليون شخص تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي من المقرر أن يقوم بها ترمب إلى بريطانيا لتفادي إحراج الملكة إليزابيث.

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المصدر : وكالات