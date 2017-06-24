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بري في صددِ الدعوة الى جلسة تشريعية قريباً

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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بري في صددِ الدعوة الى جلسة تشريعية قريباً

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى مسار لقاء بعبدا والابحاث التي تناولها. وقال امام زوّاره: “كان لقاءً جيّداً، ونأمل أن يكون مثمراً، والمهم أن يعمل الجميع في خدمة هذا البلد”.

وأكّد بري، بحسب ما نقلت صحيفة “الجمهورية” أنّ مرحلة ما بعد عيد الفطر هي مرحلة عمل وإنتاج، إنْ على المستوى السياسي في سبيل ترسيخ الاستقرار الداخلي على كلّ المستويات، وإنْ على المستوى التشريعي، مشيراً في هذا السياق الى أنّه في صددِ الدعوة الى جلسة تشريعية قريباً (ربّما في منتصف تموز) لدرسِ وإقرار مجموعة من البنود الأساسية وفي مقدّمها سلسلة الرتب والرواتب التي هي حقّ للموظفين ولمستحقّيها.

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المصدر : وكالات

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