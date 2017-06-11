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بري: هناك تفاؤل حذر بانتظار تحقيق الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب

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بري: هناك تفاؤل حذر بانتظار تحقيق الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أمله في التوصل الى اتفاق وانجاز قانون الانتخاب قبل 16 الجاري..
ونقل زوار بري عنه قوله لـ”الديار” ان هناك اجواء تفاؤل حذر بانتظار حسم كل النقاط وتحقيق الاتفاق النهائي على القانون، مشيرا الى “اننا بدأنا نصل الى مرحلة الخطر، ولا يجوز الاستمرار على هذا المنوال من التأرجح بين التشاؤم والتفاؤل”.

يذكر ان الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شهدتها الايام القليلة الماضية لم تؤد الى اتفاق ناجز بين الفرقاء، ما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى ارجاء الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا الاثنين الى بعد ظهر الجمعة في 16 الجاري.

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المصدر : NBN

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