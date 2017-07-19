بزي: الجيش ليس بحاجة لشهادات حسن سلوك من أحد

خلال احتفال تأبيني في المروانية ألقى النائب علي بزي كلمة حركة أمل في المناسبة.

وقال النائب بزي ان حركة أمل ستبقى تدعو الجميع الى الوحدة الوطنية وداعمة الى العيش المشترك .. كما دعا الى التنافس على الخير العام والتوحد ضد الارهاب المحيط بالمنطقة ..

وعن موضوع الجيش اللبناني، أسف بزي على المتطاولين على الجيش، سائلا عن مصدر حصانة هؤلاء ومستنكرا تسخير الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي لبث أفكارهم المسمومة .. مؤكداً على ان “الجيش ليس بحاجة لشهادات حسن سلوك من أحد” . كما أشار الى ان شرعية الجيش تستمد من السلطة السياسية فقط.

وأشار الى ان سلسلة الرتب والرواتب قد أقرت بفضل عناية الرئيس بري لهذا الملف ..

print

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام