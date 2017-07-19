بزي: السلسلة أقرت كما وعدت حركة أمل وبفضل عناية وادارة الرئيس بري

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الى ان “سلسلة الرتب والرواتب اقرت كما وعدت حركة أمل وبفضل عناية وادارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذا الملف”.

وفي تصريح له أسف بزي “لأصوات النشاز التي تتطاول على الجيش ودوره في حربه الاستباقية ضد الارهاب”، سائلا “من أين يستمد هؤلاء حصانتهم وكيف تسخر لهم الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي”؟ ، وراى “إن من يتطاول على الجيش اليوم، هو نفسه من تطاول أمس وفي الماضي على المقاومة ودورها وتضحياتها. لهؤلاء نقول أن الجيش ليس بحاجة لشهادات حسن سلوك من أحد فهذه المؤسسة الوطنية تستمد شرعيتها من السلطة السياسية فقط”.