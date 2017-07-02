بزي: نعل حذاء أي جندي لبناني هو أشرف بكثير من هؤلاء العملاء الارهابيين والتكفيريين

قدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي التهاني والتحية الجيش اللبناني وقال ان ان نعل حذاء أي جندي لبناني هو اشرف بكثير من هؤلاء العملاء الارهابيين والتكفيريين، فكل التحية للجيش والرحمة لشهدائه والشفاء للجرحى والمصابين”.

وفي ذكرى اسبوع في بلدة عيتا الجبل قال بزي انه بالاضافة الى الانجازات الامنية تحقق انجاز كبير وهو التوصل الى انتاج قانون جديد للانتخابات النيابية، وان لم يكن هذا القانون هو من تطمح اليه حركة امل لكننا شجعنا ووقفنا بقوة الى جانب انتاج هذا القانون لان البلد بحاجة الى قانون توافقي، آملين ان نصل في الايام القادمة الى قانون يلبي الاحلام والتطلعات لكافة اللبنانيين وهو لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية الشاملة”.

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المصدر : NBN