بزي وزهرا في القاهرة للمشاركة في اعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وصل النائبان علي بزي وأنطوان زهرا الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة وتمثيل المجلس النيابي اللبناني في اعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية الذي بدأ أعماله اليوم اﻻثنين ويستمر على مدى يومين ويلتئم تحت عنوان “الزواج والأسرة في المنطقة العربية”، يناقش عدد في محاور وورش عمل تناقش السياسات والتشريعات الدولية والعربية المتصلة بواقع السكان واﻻسرة في العالم العربي.

ومن المتوقع ان يلتقي النائبان بزي وزهرا وعلى هامش مشاركتهما في اعمال المؤتمر في القاهرة عدد من البرلمانيين العرب المشاركين في اعمال المنتدى.

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المصدر : وكالات