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بسبب العاصفة.. هذا ما حدث في حبوش

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, محلي, يحدث الان
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بسبب العاصفة.. هذا ما حدث في حبوش

وقع إحتكاك كهربائي في مكتب نقابة مكاتب السوق في بلدة حبوش عند السادسة صباحا، ما أدّى الى احتراق الخزانة وبراد المياه، بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة.

وسارع عناصر من النقابة والامن العام وأمن الدولة الى اخماد الحريق، وفتحت القوى الامنية تحقيقا بملابسات الحادث.

واعتبر رئيس النقابة حسين توفيق غندور الذي عاين المكتب أنّ “الحريق عرضي وناجم من احتكاك كهربائي نتيجة العاصفة وما من شيء يدعو الى القلق”، مؤكدا ان “لا خلافات بينه واي جهة والنقابة على مسافة واحدة من جميع النقابات والقوى الفاعلة في الجنوب”.

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المصدر : NBN

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