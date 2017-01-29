بسبب ترامب .. عائلة سورية أرادت السفر من باريس لأميركا فوجدت نفسها في بيروت !

اضطرت عائلة سورية للعودة إلى بيروت بعد أن منعت من ركوب طائرة متجهة من باريس إلى الولايات المتحدة، بموجب القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي بشأن منع رعايا 7 دول الدخول إلى بلاده.

ومساء السبت 28 يناير/كانون الثاني، وصلت العائلة السورية المؤلفة من ثلاثة أفراد، إلى بيروت بعد أن أعيدت من مطار شارل ديغول في باريس، بعدما كانت قد غادرت مطار بيروت فجر السبت إلى باريس، لتنتقل منها إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية.

ولكن لدى وصولها إلى باريس منعت من متابعة طريقها إلى أميركا وأعيدت إلى بيروت، رغم حيازة أفرادها تأشيرات دخول رسمية إلى الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير الجاري، على مرسوم يفرض حظرا فوريا على دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي الولايات المتحدة ويعلق استقبال اللاجئين من الدول الأخرى لمدة 120 يوما.

كما منعت الوثيقة منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين من 7 دول مسلمة، وهي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 30 يوما.

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المصدر : NBN