بسبب صافرات الاستهجان .. رونالدو يفقد أعصابه ويشتم جماهير ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تلفظ كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بكلمات نابية تجاه جماهير سانتياغو برنابيو التي جاءت لمتابعة مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد.

وظهر رونالدو بشكل سيء في النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء قبيل أن يعود للتألق بعد ذلك بصناعته هدف وتسجيل هدف آخر مساهماً في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وقامت جماهير ريال مدريد بإطلاق صافرات الاستهجان ضد رونالدو في الدقيقة 25 عندما خسر الكرة واستعادها على الفور لوكاس فاسكيز.

وفي تلك اللحظة ركزت عدسات الكاميرا على رونالدو الذي ظهرت عليه ملامح الغضب من الصافرات وفقد أعصابه بشتم الجماهير قائلاً “الأنذال”.

وتوقعت الصحيفة المقربة من الغريم التقليدي برشلونة أن هذه الإهانة التي وجهها رونالدو لجماهير ريال مدريد من شأنها أن تفاقم من حالة التوتر بينهما في قادم المواعيد.

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المصدر : NBN