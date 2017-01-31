بسبب “لايك” على “فيس بوك”.. شاب يواجه عقوبة السجن

قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إنه صدر حكم بالسجن لمدة 10 أيام على شاب في السابعة والعشرين من عمره ويدعى “جاستن بيلانكو”، وذلك بسبب “لايك” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأوضحت الصحيفة أن “ييلانكو” خرق أمرا بعد التعرض أو الاتصال بصديقته السابقة “أبريل هولاند”، وذلك بضغط زر الإعجاب “لايك” على مجموعة من الصور قامت بنشرها على “فيس بوك”.

لكن تلك ليست المرة الأولى التي يقع فيها “بيلانكو” في مشاكل قانونية بسبب نشاطه على مواقع التواصل، حيث تم إلقاء القبض عليه العام الماضي بسبب واقعة مماثلة، لكنه خرج بكفالة.

وكانت “أبريل”، وهي من مدينة “بيتستون” بولاية “بنسلفانيا” الأمريكية، قد استصدرت أمرا بعدم التعرض في حق صديقها في عام 2015، بعد أن هدد بإطلاق النار على ركبتها لرؤيتها وهي تعاني.

وتلك ليست المرة الأولى التي يواجه فيها شخص حكما بالسجن بسبب مواقع التواصل، حيث سبق وأن صدر حكما بالسجن لمدة عام على سيدة تدعى “ماريا جونزاليس” بعد أن قامت بعمل “Tag” لأحد أقاربها في منشور على “فيس بوك”.

print

المصدر : ديلي ستار