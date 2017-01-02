بعد السور العظيم.. الصين تفتتح أعجوبتها الثانية.. أعلى جسر في العالم (فيديو)

افتتحت الصين أمس أعلى جسر في العالم إذ يرتفع أكثر من 500 متر عن سطح الارض ويربط بين منطقتين جبليتين في جنوب غرب البلاد، موفراً ساعات من القيادة على السائقين.

وجاء في بيان لوزارة النقل في غويتشو أن جسر بيباجيانغ الذي يمتد على ارتفاع 565 متراً فوق أحد الانهار، يصل بين مدينتي شوانوي في مقاطعة يونان، وشويشنغ في مقاطعة غويتشو.

ونقلت وكالة “الصين الجديدة للأنباء” “شينخوا” عن سائقي الشاحنات ان الجسر الجديد سيسمح بقطع المسافة بين المدينتين في ساعة بدل أربع تقريباً على الطرق العادية.

ويمتد الجسر 1341 مترا، وبلغت نفقات انشائه أكثر من مليار يوان “138 مليون أورو”، استناداً الى الصحف المحلية، ويتجاوز هذا الجسر في ارتفاعه جسر سي دو في مقاطعة هوبي بوسط الصين، والذي كانت تعتبره السلطات المحلية أعلى جسر في العالم.

هذا وقد افتتحت الصين أواسط 2016 جسرا ذا أرضية زجاجية شفافة في منطقة تشانغجياجيه بمقاطعة هونان بوسط البلاد.

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المصدر : NBN