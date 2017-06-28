بعد روسيا وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة هجوم إلكتروني في كوريا الجنوبية

طال الهجوم الإلكتروني كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بعد أن ضرب أمس شركات عديدة ومصارف في روسيا وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقالت مصادر في دائرة الأمن الإلكتروني في كوريا الجنوبية اليوم، إنه تم رصد حالات إصابة بالفيروس الذي يطلق عليه بيتيا “PETYA”.

إلا أن مسؤولا في وكالة كوريا للإنترنت قال إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، مضيفا أن الوكالة تتقاسم المعلومات عن الفيروس مع الأمن الإلكتروني وتراقب عن كثب اتجاهات مرتبطة بالفيروس.

الجدير بالذكر أن فيروس “بيتيا” مشابه لفيروس “واناكراي” الذي اجتاح العالم الشهر الماضي، ويصيب الحواسيب بالشلل ويطالب بدفع فدية بالعملة الرقمية “بيتكوين” بقيمة 300 دولار عن كل حالة يقوم فيها برفع القيود عن موقع الجهة المتضررة بالفيروس.

وأوصى مسؤول في صناعة الأمن الإلكتروني في سيئول، بتحديث نظام التشغيل “ويندوز” بآخر التحديثات للحد من الإصابة بالفيروس.

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المصدر : NBN