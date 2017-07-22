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بعد سيطرة المقاومة عليه .. هذه معلومات عن مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, محلي, يحدث الان
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بعد سيطرة المقاومة عليه .. هذه معلومات عن مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال

يقع مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال، ويرتفع 2015 متراً عن سطح البحر، ويعد أعلى مرتفع ضمن منطقة العمليات الغربية لجرود عرسال، ويبلغ عرضه 3500 م.
ويضم مواقع عدة كانت “جبهة النصرة” تسيطر عليها قبل أن يستعيدها مجاهدو المقاومة، وهي: الطائف، فتح والراية. ويعد مرتفع ضهر الهوة من أبرز معاقل “جبهة النصرة” والخط الدفاع الاساسي في جرد عرسال.
ويؤمن المرتفع السيطرة ورؤية الرماية، والاشراف الناري على 6 معابر رئيسية هي: معبر #وادي_الخيل، معبر #وادي_العويني، معبر #وادي _أبو زنوبه، معبر #وادي_المعيصدة، معبر #جوار_الشيخ ومعبر #وادي_الريحان.
وسمحت سيطرة مجاهدي المقاومة على المرتفع، الاشراف نارياً على مرتفع حقاب وادي الخيل وشيار الحطب من الجهة الشمالية، وضليل وادي الخيل من الجهة الشرقية.

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المصدر : NBN

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