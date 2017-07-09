بعد عودته إلى إيفرتون .. هذا كل ما قدمه روني لمانشستر يونايتد

كما كان متوقعاً، عاد واين روني قائد مانشستر يونايتد إلى فريقه السابق إيفرتون بعد أن عانى في الموسم الماضي بحجز مقعد أساسي في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، وما عجل عودته إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك انتقال لوكاكو من إيفرتون إلى نادي الشياطين الحمر.

روني الذي قدم الكثير لمانشستر يونايتد على مدار 13 عام وجد نفسه مضطراً للرحيل هذا الصيف، ورغم العروض المغرية التي انهالت عليه من الأندية الصينية والأمريكية، إلا أن الجولدن بوي فضل العودة إلى النادي الذي ترعرع به وقدمه للعالم، على أمل أن يبدأ حقبة جديدة في المرحلة الأخيرة من مسيرته.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جميع الإنجازات التي حققها روني في ملعب أولد ترافورد:

الأهداف

شارك روني في 557 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في مختلف البطولات وتمكن من تسجيل 253 هدف، بمعدل 0.45 هدف في المباراة الواحدة، وتوزعت أهدافه بـ 183 هدف في بطولة البريميرليج، 27 هدف في بطولتي كاس الاتحاد وكأس الرابطة، و39 هدف في البطولات الأوروبية، و4 أهداف في كأس العالم للأندية وكأس الدرع الخيرية.

صناعة الأهداف

روني ليس مهاجماً تقليدياً ولم يكن يوماً كذلك، فهو يحب اللعب خارج منطقة الجزاء، وكذلك شغل مراكز في صناعة اللعب بالكثير من الأحيان، لذلك هو يملك سجل رائع في صناعة الأهداف، حيث قدم 153 تمريرة حاسمة أسفرت عن أهداف خلال 13 موسم، وهو رقم كبير يوضح مدى قدرته على تأدية العديد من الأدوار الهجومية.

الألقاب

روني كان من أكثر اللاعبين الذي ساهموا في تتويج مانشستر يونايتد بالألقاب طوال السنوات الماضية، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإنكليزي 5 مرات، دوري أبطال أوروبا مرة واحد، اليوروبا ليغ مرة واحدة، كأس الرابطة 3 مرات، كأس الاتحاد مرة واحدة فقط، ونفس الشيء بالنسبة لكأس العالم للاندية، بإجمالي ألقاب بلغ 12 لقباً.

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المصدر : NBN