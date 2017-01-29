بالصور ـ بعد نجاته من محاولة اغتيال .. هذا ما كشفه مسؤول الأمن بالسفارة الفلسطينية في بيروت

تعرض مسؤول الأمن في سفارة فلسطين في بيروت العميد اسماعيل شروف لمحاولة اغتيال عندما اقدم مجهول على اطلاق النار عليه اثناء قيامه بزيارة للعميد المتقاعد في حركة فتح يوسف دياب في منزل الأخير خلف فرع مصرف لبنان في مدينة صيدا في محيط السراي الحكومي، ما ادى الى إصابة شروف بجروح نقل على اثرها الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وأشارت مصادر بأن حالة شروف مستقرة وانه اصيب برصاصة بيده فيما كادت رصاصة اخرى ان تخترق جمجمته لكنها لامستها فقط .

وعلى إثر الحادث ضربت القوى الأمنية في صيدا طوقا امنيا حول مكان الحادث وتوجهت الى المستشفى لأخذ افادة شروف.

وقد انتقل ‏سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور الى مدينة صيدا لمتابعة ملابسات محاولة الاغتيال، وقد اطمأن الى وضعه الصحي في مستشفى الهمشري قبل ان يتفقد مكان الحادث خلف المصرف المركزي في صيدا، علماً ان السفير دبور قد وصل للتو الى مطار بيروت قادما من رام الله بعد مشاركته في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس “ابو مازن”.

وقد رافقه قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف.

وكشف شروف في تصريح له في مستشفى الهمشري ان القتلة معروفون وليسوا بجدد، بل هناك مسلسل يمر وتقف خلفه اجندات خارجية وتمتد يد الغدر الى شرفاء ومناضلين يعملون جاهدين على امن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني .

وقال شروف:” اطالب الدولة اللبنانية بملاحقة هؤلاء القتلة وهم معروفون، وما جرى اليوم هو جريمة واضحة المعالم ليست بحاجة لتحليل وليست غامضة.. اشخاص كامنين في بيوتهم وكانوا بانتظار قدومي الى نفس البناية وتم اطلاق النار، ولولا العناية الالهية لكانت المسألة اخذت مسارات مختلفة ..احد المسدسات تعطل وهناك مسدس كان فاعلاً..”.

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المصدر : NBN