بعد نفي الخبر .. عائلة الطيار السوري تؤكد إنقاذه

تمكن الجيش السوري من إنقاذ الطيار فهد علي، قائد مقاتلة “سو-22” التي أسقطها طيران “التحالف الدولي” قرب مدينة الرصافة بريف الرقة.

حيث قال أفراد عائلة الطيار في حديث لموقع “الوطن”، مساء أمس الإثنين “إن فهد علي يوجد حالياً في أحد مشافي العاصمة دمشق ويتلقى العلاج من إصابة طفيفة تعرض لها بعد إسقاط طائرته”.

من جهته قال مصدر عسكري حسب ما نقله موقع “الوطن”: “إن الجيش السوري تمكن من الوصول إلى الطيار، الذي أسقطت طائرته يوم أمس قرب بلدة الرصافة في ريف الرقة، وهو مصاب بجروح طفيفة”.

وقالت مصادر مقربة من أفراد عائلة الطيار: “إن عملية إنقاذ الطيار جرت بمشاركة عسكريين روس، مؤكدة وصوله إلى مواقع الجيش السوري في ريف الرقة”.

كما نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصادر ميدانية قولها: “إن العثور على الطيار تم على مسافة 30 كيلومترا جنوبي الرقة، في منطقة قريبة من مواقع “داعش”، إذ كان الإرهابيون أيضاً يبحثون عن قائد الطائرة السورية بغية أسره”.

الجدير بالذكر أن القيادة العامة للجيش السوري كانت قد أكدت إسقاط إحدى الطائرات المقاتلة في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم “داعش” في المنطقة ما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدان الطيار.

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المصدر : NBN