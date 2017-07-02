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بعد نهاية عقده مع “الملكي” .. هذه وجهة بيبي !

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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بعد نهاية عقده مع “الملكي” .. هذه وجهة بيبي !

انتهى السبت عقد مدافع ريال مدريد الدولي البرتغالي كليبر بيبي وذلك بعد 10 أعوام من اللعب بقميص الفريق وذلك بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق لتمديده.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن بيبي سينتقل إلى الدوري التركي للعب في صفوف فريق بشكتاش بعد فشله في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وسيسافر بيبي إلى تركيا الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الاخيرة على عقده مع بشكتاش.

وكانت عدة أندية قد أبدت رغبتها بالتعاقد مع بيبي منها أندية صينية بجانب إنتر ميلان وإي سي ميلان الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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المصدر : NBN

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