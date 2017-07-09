بعد 13 عاماً .. إيفرتون يستعيد واين روني من جديد

أعلن نادي إيفرتون اليوم رسمياً عن تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد واين روني لمدة عامين ليعود إلى بيته القديم بعد مغادرته له قبل 13 عاماً.

وقال الحساب الرسمي للتوفيز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نحن سعداء لاستعادة واين روني من جديد ، لقد وقع لنا قادماً من مانشستر يونايتد في عقد لمدة عامين ، مرحبا بك في منزلك واين”.

وكان روني قد وقع على عقود عودته إلى فريق مدينة ليفربول الأزرق ضمن الصفقة التي أبرمها مانشستر يونايتد بضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

الجدير بالذكر أن روني كان قد غادر ملعب جوديسون بارك في عمر السادسة عشر متوجها إلى أولد ترافود ليحقق مع الشياطين الحمر الكثير من البطولات والإنجازات.

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المصدر : NBN