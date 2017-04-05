بعد 6 أشهر من الأزمة .. مرسوم ملكي مغربي بالموافقة على حكومة العثماني

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي في الرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 10 وزرات، من بينها وزارة التشغيل، والشؤون العامة والحكامة، ووزارة المرأة والمساواة ووزارة الطاقة والمعادن، وكذلك وزارة التجهيز والنقل.

من جهة أخرى، حصل كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية على 3 حقائب، فيما كانت حصة حزب التجمع الوطني للأحرار 5 وزارات بالإضافة إلى كاتبين في الدولة.

وتبقى أكبر مفاجآت الحكومة الحالية هي ، وزير الداخلية السابق باسم الحركة الشعبية محمد حصاد، الذي يرتقب أن يشرف على قطاع التعليم، فيما حصل والي الرباط عبد الوافي الفتيت على منصب “أم الوزارات”.

وكانت حقيبة وزير للسياحة والصناعة التقليدية والطيران المدني من حصة أمين عام حزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد علي.

يذكر أن الملك محمد السادس، كلف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في الـ17 مارس/ آذار الماضي، بتشكيل الحكومة، بعد إخفاق الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في تشكيل الحكومة رغم مضي 5 أشهر على الانتخابات.

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المصدر : NBN