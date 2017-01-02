بعوض معدل وراثيا للقضاء على الملاريا

أكدت جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، رفضها التام لمشروع قرار يحظر التعديل الوراثي.

ووفقا لعلماء البيولوجيا فإن رفض هذا القرار سيساعدهم في المستقبل في القضاء على العديد من الأمراض والأوبئة، بما فيها الملاريا.

وأكد العلماء أنهم يعملون الآن على مشروع بيولوجي جديد يدعى “gene drive”، وفكرة هذا المشروع تعتمد على قيامهم بتعديل “جين” معين سيعملون على حقنه في بعض أنواع من الحشرات، وهذا الجين سيساعد إيجاد سلالات “محدودة الخصوبة” من بعوض الملاريا، ما سيؤدي مع مرور الزمن إلى انقراض هذا النوع من البعوض الناقل لمرض الملاريا.

وأضافوا “إن احتمال انتقال هذا الجين المعدل عبر الأجيال المتعاقبة من البعوض قد يصل إلى 50%، فالتقنية التي يعملون عليها تساعد على استنساخ هذا الجين عبر الأجيال المختلفة من الحشرات أو الكائنات الأخرى”.

وأشار الخبراء إلى أن فكرة المشروع الجديد قابلة للتحقيق ولاقت موافقة من قبل جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي التي اجتمعت في المكسيك، لكن بعض الأطراف أبدت قلقها من استخدام هذه التقنية في مجالات أخرى، الأمر الذي قد يتسبب بكوارث بيئية.

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المصدر : وكالات