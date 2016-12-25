“بقشيش كبير” لنادلة حامل في عيد الميلاد

فوجئت إحدى نادلات مطعم “بيتا جنغل” الأميركي، عندما غادر أحد رواد المطعم تاركا لها بقشيشا كبيرا قدره 900 دولار لفاتورة قدرت بـ61 دولارا فقط.

سارة كلارك تنتظر طفلا، وكانت سعادتها بالغة بتلك الفاتورة التي كتب عليها الشخص المجهول “هذا هو مال الله، أعطاها لنا حتى نتمكن من إعطائها لك، باركك الله”.

وقالت كلارك: “900 دولار هو مبلغ كبير، لم أستطع تصديق ما حصل، وبحثت عن الزبون لإعادتها في البداية”.

وأضافت: “المال سيساعدني جدا لأني سأكون عاطلة عن العمل، بعد ولادتي، وليس لدي أي مصدر دخل آخر، سيساعدني حتى في الإيجار والفواتير”.

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المصدر : NBN