بلدة السكسكية شيعت المرحوم الحاج علي حسين عبيد

شيعت بلدة السكسكية المرحوم الحاج علي حسين عبيد وذلك بمأتم حاشد انطلق من حسينية البلدة تخلله موعظة دينية لإمام البلدة ومجلس عزاء، ثم جرى تشييع الراحل الى مثواه الاخير في جبانة البلدة.

وقد شارك بالتشييع رئيس المكتب السياسي في حركة امل الحاج جميل حايك ورئيس الهيئة التنفيذية الحاج محمد نصر الله و عضو هيئة الرئاسة الحاج خليل حمدان وعدد من اعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية ونواب حاليين وسابقين ، ومدير مكتب دولة الرئيس نبيه بري في المصيلح العميد محمد سرور ووفد من قيادتي اقليم الجنوب وجبل عامل ، وشخصيات حزبية وسياسية ، ومفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله وعدد كبير من العلماء ، اضافة الى عدد من رؤساء اتحادات البلديات و رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، و محامون عامون وقضاة و محامون ، وقيادات امنية وعسكرية، كما شارك في التشييع عدد من مدراء الفروع في الجامعة اللبنانية وممثلي الاساتذة في مجالس الوحدات، وشخصيات اكاديمية وعدد كبير من اساتذة الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، ووفود من اساتذة التعليم الرسمي والخاص وهيئات نقابية ورؤساء جمعيات ووفد من الهيئات الاقتصادية ورجال الاعمال اضافة الى ابناء البلدة والبلدات المجاورة ، وقد شكر نجل الفقيد الدكتور حسين عبيد مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية – الفرع الاول ، ونائب المسؤول التربوي المركزي في حركة امل الوفود المعزية على وقوفها الى جانب العائلة وعاطفتها النبيلة هذا وستستمر العائلة بتقبل التعازي في منزل العائلة في السكسكية طيلة ايام الاسبوع و ستقام ذكرى الاسبوع يوم الجمعة الواقع فيه ٣٠ حزيران الساعة الخامسة بعد الظهر في النادي الحسيني لبلدة السكسكية.

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المصدر : NBN