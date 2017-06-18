بلدة دير قانون النهر تفتخر بإبنها .. البطل اللبناني حسن قعيق ينال ذهبية بطولة العالم للماسترز في القوة البدنية

في انجاز جديد للبنان .. نال البطل اللبناني العالمي حسن قعيق ابن بلدة دير قانون النهر الجنوبية ذهبية بطولة العالم للماسترز في رفعة التقبين ـ القوة البدنية وهي أول ميدالية ذهبية للبنان في هذه البطولة برغم تعرضه للاصابة خلال البطولة بمشاركة ابطال من معظم دول العالم.

يذكر بأن البطل حسن قعيق كانت بدايته في العام 1995 حيث حاز على لقب بطل بيروت للقوة البدنية ولقب بطل لبنان في العام 1996 وحصل على 6 ذهبيات وفضيتين في البطولة العربية بلبنان عام 1999 و4 ذهبيات في العراق والاردن وبطل ابطال العرب على كل الاوزان في العام 2000.

واكمل طريقه بجهد شخصي ودون دعم احد حتى فاز بلقب نجم البطولة العربية في سوريا للعام 2004 بالاضافة الى حصوله على 4 ذهبيات ونال شرف المنصة في العام 2010 مع ذهبية وفضية رغم الاصابة التي كان يعاني منها ليختتم انجازاته في هذا العام ببطولة آسيا حيث نال الذهبية برفعه 192.5 كلغ للاوزان فوق 120 كلغ.

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المصدر : NBN