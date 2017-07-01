بلدية سبلين: اتهام احد عناصر الشرطة بإطلاق النار لنتائج البريفيه عار من الصحة

نفى رئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر، في بيان، “ان يكون احد عناصر شرطة البلدية وليد احمد يونس قد اطلق النار خلال صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة”، معتبرا “ان اتهام يونس من خلال التقرير الذي اصدرته قوى الامن الداخلي، وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو اتهام زورا وبهتانا وهو عار من الصحة”، مؤكدا ان “شرطة البلدية لا يمكنها الا ان تتقيد بتوجيهات وزير الداخلية وتعليماته بالحفاظ على النظام والتقيد بالقانون ومنع اطلاق النار والعمل على مراقبة مطلقي النار. البلدية تأسف لهذا الإفتراء”.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام