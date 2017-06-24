بلدية صيدا سلمت هبة 120 خزان مياه لمتضرري إشتباكات عين الحلوة

باشرت بلدية صيدا بمبادرة من رئيسها المهندس محمد السعودي ،تسليم هبة عينية تمثلت بتقديم بـ 120 خزان مياه للمتضررين الفلسطينيين من أبناء مخيم عين الحلوة، الذين دمرت منازلهم إبان الإشتباكات المؤسفة التي وقعت داخل المخيم قبل نحو ثلاثة اشهر.

وقد جرت عملية تسليم الخزانات في مجمع البلدية في صيدا بحضور وإشراف مدير المجمع السيد مصطفى أرناؤوط والمراقب عفيف سلامة، ووفد من اللجنة الشعبية الفلسطينية ضم عدنان الرفاعي وأبوحسام زعيترعن تحالف القوى الفلسطينية، وسامر السيد ومحمود أبو سويد عن منظمة التحرير الفلسطينية، والشيخ أبو إسحاق عن القوى الإسلامية في المخيم. وتم توزيع الخزانات وفقا للوائح وبطاقات إسمية للمتضررين الذين توافدوا إلى مجمع البلدية لإستلام الخزانات العائدة لكل منهم.

من جهته لفت المهندس السعودي إلى أن هذه الخزانات تم تأمينها عقب إنتهاء الإشتباكات المؤسفة قبل عدة أشهر، ولكن إلى أن تم تنظيم ألية إستلامها والتوافق على ذلك من قبل القوى واللجان الفلسطينية، باشرنا اليوم تسليم هذه الخزانات بموجب بطاقات إسمية لكل المتضررين وفقا للوائح المعتمدة من الإخوة الفلسطينيين.

أما ممثل وفد اللجان الشعبية الفلسطينية زعيتر فشكر للمهندس السعودي ولبلدية صيدا هذه الهبة الأخوية والمساهمة الهامة لأبناء وعائلات المتضررين من الإشتبكات في المخيم، معربا عن أمله في أن لا تتكرر مثل هذه الإشتباكات التي كان لها وقع الصدمة وأحدثت دمارا وخرابا وخسائر في الأرواح والممتلكات .

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المصدر : وكالات