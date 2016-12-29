بلغاريا تنفي توريد السلاح إلى سوريا منذ 2011

تلتزم بلغاريا بكل المعايير الدولية الخاصة بتصدير السلاح ولم تقم بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا منذ اندلاع النزاع المسلح في هذه الدولة.

أعلن ذلك في حديث للقناة التلفزيونية BTV القائم بأعمال وزير الخارجية البلغاري دانيال ميتوف.

وفي وقت سابق، عثر الصحفيون في الأحياء الشرقية من مدينة حلب على مستودع فيه ذخيرة من إنتاج بلغاريا.

وعرضت قناة نوفا التلفزيونية، تقريرا جاء فيه أنه تم العثور في المستودع على قذائف صاروخية من طراز ” غراد” عيار 122 ملم، وذخيرة عيار 73 ملم للمدافع المضادة للدبابات، وقذائف صاروخية مضادة للدروع(آر بي جي) عيار 40 ملم .

وقال ميتوف ” توجد لدينا لجنة وزارية مشتركة تشرف على تصدير الأسلحة. وتتقيد بلغاريا بمعايير صارمة في هذا المجال. ونحن لا نصدر السلاح الى سوريا اعتبارا من 2011″.

وكانت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد علقت في وقت سابق على موضوع السلاح البلغاري في سوريا وقالت إن عدم ضبط هذا المجال(تصدير الأسلحة) بالذات يلائم بعض ممثلي بلغاريا ويرضيهم.

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المصدر : روسيا اليوم