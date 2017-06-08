بمناسبة شهر رمضان.. “غوغل” تطلق خدمة خاصة بالمصلّين لإيجاد اتجاه القبلة

أعلنت شركة “غوغل”، الخميس، إطلاق موقع خاص بالمصلّين لإيجاد اتجاه القبلة بدقة وسهولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويبحث عدد كبير من مستخدمي الإنترنت المسلمين عن برنامج أو موقع أو تطبيق لتحديد اتجاه القبلة للصلاة باستخدام هواتفهم.

وقدم “غوغل عربية” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو توضيحي، يكشف طريقة استخدام الموقع لتحديد موقع القبلة.

ويكفي أن يدخل المستخدم إلى الموقع g.co/QiblaFinder وتحديد “مكان تواجده”، ثم يبحث الموقع على مكان القبلة، وعند إيجادها يخبرك “أنت الآن باتجاه القبلة” ويقدم لك المسافة التي تبعدك عن الكعبة في هذا الاتجاه.

print

المصدر : NBN