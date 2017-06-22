بمناسبة يوم القدس العالمي ..”القسام”: على الأمة وقف معاركها الجانبية واستئصال الاحتلال

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه: “آن أوان أن تتوقف الأمة عن معاركها الجانبية؛ وتنطلق لمهمتها في استئصال السرطان الذي ينخر أوصالها، وهو الاحتلال الصهيوني”.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدات على حسابه بتويتر اليوم الخميس، بيوم القدس العالمي أن هذا اليوم مناسبة لرصّ صفوف الأمة وتوحيد جهودها وتصحيح بوصلتها ليكون هدفها تحرير القدس وفلسطين وكنس المحتل.

ووجه الناطق الشكر والتحية لكل الفعاليات والشعوب التي تحيي يوم القدس وتناصر فلسطين، وندعو نخب وجماهير الأمة إلى التفاعل مع هذه الذكرى.

وأوضح أن القضية التي يمكن أن تكون محور وحدة الأمة ومركز قوتها للنهوض من كبواتها هي قضية فلسطين والقدس، مضيف: “وهنا تكمن أهمية يوم القدس العالمي”.

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المصدر : NBN