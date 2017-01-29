بمن شبه جنبلاط ترامب؟

شبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالامبراطور الروماني كاليغولا، قائلا ان ترامب هو كاليغولا الحديث. ​

وكان كاليغولا نموذجا للشر وجنون العظمة وهو أشهر طاغية في التاريخ بوحشيته وجنونه.

وتأتي تغريدة جنبلاط بعد اعلان ترامب الحظر الأميركي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط.

ايام الامبراطور ترامب الشبيه بكاليغولا كل شيء قد يحدث .نأمل ان لا تخرج اللجنة الرباعية الانتخابية بحصان incitatus pic.twitter.com/k2hVyxwGB4 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 29, 2017

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المصدر : NBN