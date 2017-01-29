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بمن شبه جنبلاط ترامب؟

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بمن شبه جنبلاط ترامب؟

شبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالامبراطور الروماني كاليغولا، قائلا ان ترامب هو كاليغولا الحديث.  ​

وكان كاليغولا نموذجا للشر وجنون العظمة وهو أشهر طاغية في التاريخ بوحشيته وجنونه.

وتأتي تغريدة جنبلاط بعد اعلان ترامب الحظر الأميركي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط.

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المصدر : NBN

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